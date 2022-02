Juventus, quanti infortunati: con l’Empoli lunga lista di indisponibili

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Juventus fa la conta degli infortunati, contro l’Empoli la lista degli indisponibili è lunga

Otto i calciatori della Juve che saranno indisponibili per la trasferta in casa dell’Empoli di sabato prossimo. Un numero elevato di infortunati, che lascia Allegri con una bella gatta da pelare.

Kaio Jorge è solo l’ultimo della lista, con il brasiliano out fino a fine stagione dopo il ko di ieri con l’Under 23. Stop lungo anche per McKennie, che ne avrà per un paio di mesi, mentre Dybala e Rugani puntano a tornare per la Coppa Italia. Out anche Chiellini, Alex Sandro e Bernardeschi, oltre al lungodegente Chiesa.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24