Juventus, Ravanelli: «Quanto ha pesato l’assenza di Morata» – VIDEO

Fabrizio Ravanelli, ex attaccante della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del match di Champions League contro il Porto.

COME ARRIVA LA JUVE – «Arriva a questa sfida con tante problematiche. In primis per la continua sfortuna di questa squadra sotto il punto di vista degli infortunati in ogni momento topico della stagione. Ogni volta che la Juve arriva ai quarti o agli ottavi di Champions le mancano i giocatori fondamentali. Prima Allegri, poi Sarri e ora Pirlo non hanno avuto la possibilità di scegliere all’interno dell’ampia rosa».

MORATA – «In certi momenti della stagione per l’assenza di Morata è mancata una prima punta. Senza di lui diventa difficile scardinare le difese e attaccare il primo palo come fa lui. A volte c’è anche bisogno di lanciare lungo sull’attaccante per far salire la squadra. Credo che la Juve la prossima stagione avrà la possibilità di implementare la rosa con una prima punta».