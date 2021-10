Juventus, retroscena Aguero: Cherubini ci aveva provato a fine agosto

Aguero Juve, retroscena: tentativo all’ultimo giorno di mercato! Cherubini ha fatto di tutto per convincere l’argentino

Come racconta il quotidiano spagnolo Sport dopo l’addio di Cristiano Ronaldo la Juventus ha provato insistentemente a portare Aguero a Torino. Dopo un precedente sondaggio andato a vuoto, nell’ultimo giorno di mercato il club bianconero è sceso in campo con argomenti pesanti per convincere l’argentino del Barcellona.

Quest’ultimo, appena trasferitosi in blaugrana ma rimasto profondamente deluso dalla cessione di Messi, ha comunque preferito restare in Catalogna.