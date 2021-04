Juventus, rinnovo Dragusin a un passo: le ultime

La Juventus e Radu Dragusin sono a un passo dall’accordarsi per il rinnovo di contratto

Il futuro di Radu Dragusin sarà ancora alla Juventus. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il difensore è in procinto di prolungare il contratto in scadenza con la società bianconera. La trattativa, che si è allungata a causa dell’inserimento di club come Borussia, Lipsia e Newcastle, ora potrebbe chiudersi.

Il rumeno ha infatti deciso di continuare il suo percorso in bianconero: a breve, dunque, prolungherà il suo contratto con la Vecchia Signora.