Juventus, rinnovo Dybala a rischio? Cosa filtra sulla Joya

Le firme sul rinnovo di contratto di Dybala tardano ad arrivare e l’accordo potrebbe così essere a rischio: le ultime

Secondo Tuttosport il reiterato ritardo per il rinnovo di Dybala alla fine non comprometterà il lieto fine della vicenda. L’agente della Joya Jorge Antun è tornato in Argentina dopo l’ultimo incontro con la Juventus ma questo non significa che non ci sarà fumata bianca.

Tutto è solo slittato a dopo Natale a causa di alcuni dettagli burocratici che il procuratore conta di risolvere nei prossimi giorni. Alla Continassa sono sereni e lo è pure l’entourage del calciatore.

