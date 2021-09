Juventus, rinnovo Dybala: contatti continui, ecco cosa manca

La Juventus e Paulo Dybala lavorano al rinnovo di contratto. I contatti sono continui, ma manca ancora qualcosa

Sembra ormai essere in dirittura d’arrivo la questione rinnovo per Paulo Dybala: le parole dopo Malmoe-Juventus rasserenano gli animi dei tifosi bianconeri con la Joya pronto a prendersi la Juventus per tanto tempo ancora.

Come riporta Tuttosport, possibile nuovo incontro alla Continassa tra la dirigenza e Jorge Antun (procuratore di Dybala) entro fine settimana per mettere nero su bianco l’accordo. Restano da sciogliere i nodi legati ai bonus e ai premi per i traguardi personali.