Juventus, rinnovo Dybala: nodo sui bonus, Champions o Pallone d’oro. Le ultime

La Juventus lavora al rinnovo di Paulo Dybala. Il nodo da sciogliere riguarderebbe i bonus

Nuovo incontro nei prossimi giorni tra la dirigenza della Juventus e Jorge Antun per il rinnovo di Paulo Dybala. Ieri una lunga chiamata tra Cherubini e l’agente nella quale sono state ribadite le relativi posizioni. L’intesa non c’è ma le parti stanno facendo di tutto per venirsi incontro. Il procuratore vorrebbe chiudere entro lunedì per avere la possibilità di tornare in Argentina, ma il club non è sicuro di voler affrontare il meeting prima della super sfida col Milan.

Ballano un paio di milioni: la Juve offre 10 con i bonus fino al 2025, mentre il giocatore vorrebbe un aumento dell’ingaggio e una parte fissa più facilmente raggiungibile (con intesa fino al 2026). Altro nodo legato ai premi: Dybala e il suo entourage vorrebbero legarli a presenze e gol, ma nelle discussioni sarebbero entrati obiettivi più difficili da raggiungere. Quali? Si vocifera anche della conquista della Champions League o del Pallone d’Oro. Lo scrive Tuttosport.

