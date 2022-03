Juventus, riscatto Morata: la strategia bianconera, nuovo scenario all’orizzonte

Nell’ambito della trattativa per il riscatto di Morata dall’Atletico Madrid, la Juventus avrebbe una nuova strategia in mente

La volontà di Morata, e della stessa Juventus, è ormai chiara: le parti sono pronte a proseguire insieme, a patto che l’investimento dei bianconeri per riscattarlo dall’Atletico Madrid non sia troppo oneroso. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, alla Continassa si pensa ora ad una nuova strategia.

La dirigenza della Juve non vuole spingersi oltre i 15 milioni di euro per il riscatto, ed ecco che spunta l’idea di strappare il giocatore a zero. La strategia dei bianconeri è quella di rinnovare il prestito di un anno e strappare il calciatore a parametro zero alla scadenza del contratto con l’Atletico (nel giugno del 2023).

