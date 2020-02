Juventus, Sarri: «Nessun miglioramento, ma non sono preoccupato»

Il tecnico della Juventus Sarri ha analizzato la prestazione dei bianconeri in Coppa Italia contro il Milan

Maurizio Sarri ha commentato la prestazione della Juventus al termine della semifinale di andata di Coppa Italia contro il Milan: «Non c’è stato nessun margine di miglioramento, ma è normale. Siamo in una fase in cui fatichiamo a crescere. Abbiamo fatto bene le uscite da dietro, ma siamo mancati negli ultimi venti metri».

«Prendiamo gol in circostanze evitabili. Il risultato può essere buono in vista della partita di ritorno, va bene così. Non sono preoccupato. Pjanic e Ramsey? Hanno fatto una buona partita», ha concluso il tecnico bianconero ai microfoni di Rai Sport.