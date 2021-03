Dopo tre vittorie consecutive, la Juventus cade in campionato perdendo per 1-0 in casa contro il Benevento per via della rete di Adolfo Gaich

Gli uomini di Filippo Inzaghi sono la prima squadra neopromossa a rimanere imbattuta contro la Juventus in entrambi i match di uno stesso campionato dalla Sampdoria nel 2012/13.