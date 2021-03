Juventus, segnali positivi per il rinnovo di Paratici: la situazione

Rinnovo Paratici: segnali positivi per il futuro alla Juve. E anche Cherubini… L’area sportiva della Juventus dovrebbe essere confermata

Segnali positivi, soprattutto in termini di calciomercato, per la permanenza di Fabio Paratici alla Juventus anche dopo la scadenza del contratto in essere in scadenza nell’estate 2021.

Come riferisce Tuttosport sia il Managing Director Football sia il suo braccio destro Federico Cherubini e tutta l’area sportiva dovrebbero rinnovare in Juve. Anche se in questo momento tutte le attenzioni della dirigenza sono concentrate sulla stagione in corso.