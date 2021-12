Juventus, aumento di capitale a rischio: il comunicato ufficiale

L’aumento del capitale della Juventus potrebbe essere a rischio a seguito della vicenda plusvalenze, ecco il comunicato ufficiale

La Juventus ha emanato un comunicato ufficiale riguardo all’aumento di capitale di cui si era parlato settimana scorsa. Di seguito il comunicato della società bianconera:

«In data 26 novembre 2021 è stato notificato alla Società, tramite gli Ufficiali di P.G. della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Torino, un decreto di perquisizione e sequestro e in tale data l’Emittente ha avuto notizia dell’esistenza di un’indagine da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, nei confronti della Società stessa nonché di alcuni suoi esponenti attuali (Andrea Agnelli, Pavel Nedved e Stefano Cerrato) e passati, in merito alla voce “Proventi da gestione diritti calciatori” iscritta nei bilanci al 30 giugno 2019, 2020 e 2021 per i reati di cui all’art. 2622 cod. civ.»