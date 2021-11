Juventus, Tardelli bacchetta Dybala: «Non ho capito perché ha esultato come Platini»

L’ex bianconero Tardelli ha bacchettato Paulo Dybala per l’esultanza con uno dei gesti simbolo di Michel Platini

ESULTANZA ALLA PLATINI – «Caro Dybala, ho visto la tua esultanza dopo il gol, ho visto che hai voluto rievocare col tuo gesto quello celebre che fece polemicamente Michel nella finale della Coppa Intercontinentale quando gli annullarono un gol. Era un omaggio, ma non ho capito bene il nesso. E comunque ti auguro di diventare grande e determinante come lui per le sorti del club, e soprattutto rispettato e amato da noi compagni per la sua semplicità e il suo rispetto nei nostri confronti. In bocca al lupo».

