La dirigenza della Juve è pronta a puntare tutto su Aurélien Tchouaméni, nel caso in cui sfumasse il colpo Locatelli. Le ultime

Come appreso oggi, la Juventus è pronta a fare l’ultima offerta per Manuel Locatelli per chiudere la trattativa con il Sassuolo. In caso di mancata intesa, la dirigenza bianconera sarebbe pronta a puntare su un altro giocatore.

Il nome che già da tempo si fa come alternativa a centrocampo è quello del francese Aurelién Tchouaméni. Il giovane talento del Monaco ha stupito gli scout bianconeri secondo Sky Sport, che lo hanno paragonato al primo Paul Pogba. Un giovanissimo talento per r ringiovanire ulteriormente la rosa.

