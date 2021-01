Juventus, testa alla Spal: le novità sui bianconeri

La Juventus si è allenata nella tarda mattinata di oggi per preparare la sfida contro la Spal di Coppa Italia

Primo allenamento settimanale per la Juventus, all’indomani della vittoria con il Bologna. testa alla Coppa Italia: mercoledì ci sarà la Spal. Questo il report dal sito bianconero.

La squadra ha dunque svolto una seduta con menu differenziato, come sempre nel post gara: scarico per chi ha giocato ieri, possessi e partitella per gli altri. Domani l’appuntamento al Training Center è per la tarda mattinata.