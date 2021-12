Juventus Women, altra giocatrice positiva al Covid: il comunicato

La Juventus ha comunicato la positività di un’altra giocatrice della Juventus Women dopo quelle annunciate ieri

Juventus annuncia un’altra calciatrice positiva al Covid, Laannuncia un’altra calciatrice positiva al dopo le sette dei giorni scorsi . Ecco il comunicato della società bianconera:

COMUNICATO – «Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 della calciatrice Roberta Aprile che sta già osservando le norme previste. Juventus Women, che ricomincerà la sua attività il 28 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie».