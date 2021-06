Italia Turchia, Kabak: «Siamo i più giovani, Euro2020 sarà indimenticabile»

Il difensore della Turchia, Orzan Kabak, affida a Twitter il suo pensiero alla vigilia dell’esordio a Euro2020 contro l’Italia. Il difensore del Liverpool, in passato vicino al Milan, suona la carica.

«Siamo cresciuti più forti e abbiamo formato la squadra più giovane degli Europei, proveniente da città di tutto il mondo. E ora siamo pronti per Euro 2020, entusiasti di creare bei momenti, indimenticabili per tutti».

Thanks to your support, we have grown stronger and formed the youngest team to feature in the Euros, coming from cities all around the world. And now we are ready for Euro 2020, highly excited to create beautiful moments & memories for all #TUR #Euro2020 #BizimÇocuklar

