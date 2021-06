Euro 2020, Kallen: «Wembley al massimo al 50% causa variante Delta»

Martin Kallen, CEO della UEFA, ha parlato della riapertura totale di Wembley per la fase finale di Euro 2020. Le sue parole

Martin Kallen, CEO della UEFA, parla dell'aumento della percentuale di tifosi a Wembley per la fase finale di Euro 2020: impossibile superare il 50%, come dichiara ai media internazionali.

«L’aumento al 100% degli spettatori allo stadio londinese di Wembley per semifinali e finale degli Europei era nei piani del governo inglese. Hanno dato il via libera al 50%, ma con la variante Delta non sono sicuro che si andrà oltre quello».