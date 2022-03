Kamara ha scelto il nuovo club: Inter e Juventus beffate. Ecco dove giocherà il difensore del Marsiglia

Kamara, giovane difensore francese in scadenza di contratto col Marsiglia, non dovrebbe arrivare in Serie A.

In base a quanto riferisce il portale le10sport.com, infatti, il difensore classe 1999 avrebbe deciso di lasciare il club francese per andare a giocare in Liga con la maglia dell’Atletico Madrid. Al difensore si erano interessate Juventus e Inter.