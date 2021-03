Karsdorp: «Felicissimo per il rinnovo, ora voglio ripagare la fiducia»

Rick Karsdorp ha parlato ai microfoni ufficiali della Roma dopo il rinnovo con il club giallorosso: le sue dichiarazioni

Rick Karsdorp ha parlato ai microfoni ufficiali della Roma dopo il rinnovo con il club giallorosso. Le sue dichiarazioni.

«Sono davvero felice per questo rinnovo, desidero ringraziare tutte le aree del club che mi hanno seguito in questo percorso: sentire la fiducia delle persone che lavorano qui è stato determinante per cambiare il corso delle cose e imprimere una nuova svolta alla mia carriera. Spero di riuscire a ripagare questa fiducia: andiamo a vincere!».