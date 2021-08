Kean Juve, intesa con l’Everton sulla valutazione: i dettagli

Kean alla Juventus: intesa con l’Everton sulla valutazione. Cifre e formula della possibile operazione tra i bianconeri e i Toffies

Secondo The Athletic Moise Kean sarebbe vicino alla Juventus. Il club bianconero e l’Everton avrebbero trovato un’intesa sulla valutazione del giocatore: 25 milioni di sterline, poco meno di 30 milioni di euro.

Ora si lavora alla formula del trasferimento: i Toffies spingono per un’operazione a titolo definitivo o per un prestito con obbligo di riscatto. In ogni caso la Juve sembrerebbe intenzionata a spingere per riportare a Torino l’attaccante classe 2000.