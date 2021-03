Keita alla conquista della Sampdoria: cosa serve per il riscatto

Keita Balde è sicuramente tra i giocatori più importanti della Sampdoria. Le ultime uscite del senegalese non hanno convinto: il percorso in blucerchiato

La Sampdoria sta vivendo un periodo altalenante in Serie A. Emblema del momento blucerchiato è sicuramente Keita Balde. L’attaccante sembra aver perso continuità.

Il senegalese sta trovando numerose difficoltà nelle ultime settimane. Dopo il gol alla Fiorentina non è riuscito mai ad incidere e ha sofferto nel ruolo di prima punta, faticando nel creare spazi e nello sfruttare la sua velocità. I numeri dell’attaccante in blucerchiato restano comunque interessanti: 15 presenze (9 da titolare), 5 gol e 1 assist. Claudio Ranieri dovrà, dunque, valutare in vista di Bologna un’eventuale staffetta con il ritrovato Manolo Gabbiadini.