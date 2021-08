Keita Inter, torna di moda il nome del senegalese: le ultime

Calciomercato Inter: le condizioni fisiche di Sanchez tengono in apprensione i nerazzurri che pensano così al ritorno di Keita Balde

Alexis Sanchez non è stato convocato dal Cile per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. L’attaccante resterà ad Appiano dove lavorerà per recuperare dall’infortunio al gemello mediale. Le condizioni del cileno, però, preoccupano l’Inter anche tenendo in considerazione lo storico degli infortuni del calciatore.

E così i nerazzurri stanno sondando il terreno alla ricerca di un possibile sostituto. Nella lista di Marotta, come riportato da La Gazzetta dello Sport, non sarebbe mai uscito Keita Balde. Il senegalese andrà via dal Monaco, ha già giocato all’Inter ed è anche già stato allenato da Inzaghi. Può a dare all’estero o alla Sampdoria, ma l’ipotesi nerazzurra non sarebbe da scartare.