Keita miglior marcatore senegalese della Serie A: il dato

Keita Balde, attaccante del Cagliari, ha raggiunto un importante traguardo nella sfida di ieri contro il Venezia: il dato

Una nota positiva, effettivamente, c’è stata nella gara disputata tra Cagliari e Venezia all’Unipol Arena, valida per la settima giornata di campionato.

Keita Balde, autore del primo gol della partita, è diventato il miglior marcatore senegalese nella storia della Serie A – collezionando 40 reti – superando Khouma Babacar (39). L’attaccante ex Inter, Lazio e Sampdoria, sembra aver trovato nuova linfa in Sardegna dopo una stagione tra alti e bassi in Liguria.

