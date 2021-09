Kessié Milan: parti ancora lontane. Uno tra Adli e Faivre già a gennaio?

Franck Kessié e il Milan sono sempre lontani. Il rinnovo viene sempre rimandato e la società rossonera vuole tutelarsi

Franck Kessié e il Milan sono ancora lontani. Il rinnovo viene sempre rimandato, non trovando l’accordo tra le parti. Di conseguenza, la società rossonera sembra intenzionata a tutelarsi.

Per questa ragione, come spiega La Gazzetta dello Sport, uno tra Yacine Adli, il cui cartellino è già di proprietà dei rossoneri, e Romain Faivre potrebbe arrivare a gennaio. I due calciatori stanno ben figurando rispettivamente con Bordeaux e Brest e, nel caso vi fosse un’acquirente per l’ivoriano, non più insostituibile per Stefano Pioli, potrebbe essere l’occasione per non farsi sfuggire il calciatore a zero in estate, come accaduto con Gianluigi Donnarumma.