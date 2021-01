Khedira aspetta l’offerta giusta: proposte da Russia e Turchia per il tedesco della Juve che non gioca ormai da 7 mesi

Le settimane passano, ma Sami Khedira resta alla Juventus dove non gioca una partita ufficiale da ormai 7 mesi. Il tedesco, fuori dal progetto tecnico di Pirlo da inizio stagione, secondo Tuttosport starebbe aspettando l’offerta giusta per partire.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24

Ha ricevuto proposte da Russia e Turchia, che però non l’esaltano. L’ex Real Madrid, come noto, preferirebbe trasferirsi in Premier League o in Bundesliga.