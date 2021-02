Klopp: «Il titolo è andato ma giocando bene ne usciremo» – VIDEO

Dopo la sconfitta contro il Leicester, Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è convinto che i Reds non torneranno in corsa per il titolo in Premier League

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è convinto che i Reds non torneranno in corsa per il titolo. Le sue parole in conferenza stampa.

ADDIO AL TITOLO – «Non credo che possiamo recuperare i punti di svantaggio dalla vetta quest’anno. Dobbiamo concentrarci sul vincere le nostre partite. Gran parte della nostra prestazione oggi è stata molto buona. Dobbiamo evitare certi errori e certe disattenzioni. Non possiamo fare niente invece se l’arbitro o al VAR sbagliano. Non stiamo cercando scuse ma sono successe tante cose».