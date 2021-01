Klopp: «Non preoccupatevi, siamo uniti. Risolveremo i problemi» – VIDEO

Continua la crisi di risultati del Liverpool ma il tecnico Jurgen Klopp non ha perso fiducia nella sua squadra. Lo ha confermato lui stesso

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta in FA Cup sul campo del Manchester United. Le sue parole.

«Non ci sono dubbi sul fatto che io abbia fiducia. Ma avere fiducia non significa che non siamo critici di noi stessi. Non è che dico: “Abbiamo fatto tutto bene negli ultimi anni, quindi ora non mi interessa se fai degli errori”. Non funziona così. Viviamo la situazione al 100%. Ma non dovete preoccuparvi per noi, come gruppo siamo davvero uniti. E lo sappiamo. Se io ho un problema, tutti noi abbiamo un problema. Se un giocatore ha un problema, tutti abbiamo un problema. Tutto è un nostro problema al momento e tutto va risolto insieme».