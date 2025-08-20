 Krstovic-Atalanta, il nuovo centravanti nerazzurro arriva a Linate: ora visite e firma - VIDEO - Calcio News 24
Krstovic-Atalanta, il nuovo centravanti nerazzurro arriva a Linate: ora visite e firma – VIDEO

15 minuti ago

Krstovic-Atalanta, ecco l’arrivo del nuovo centravanti nerazzurro dopo il trasferimento lampo dal Lecce – VIDEO

L’Atalanta ha chiuso per Krstovic: nuovo centravanti che ha preso il posto di Mateo Retegui, arrivato a Bergamo per la cifra di 25 milioni di euro.

Ecco l’arrivo a Linate per poi fare le visite mediche e firmare di conseguenza il contratto con la squadra nerazzurra.

KRSTOVIC-ATALANTA, LE CARATTERISTICHE

Nikola Krstović, montenegrino classe 2000, ha alle sue spalle già due campionati di Serie A ed è risultato decisivo nella scorsa stagione per il raggiungimento della salvezza dei Lecce con 11 reti e 5 assist-gol, oltre la metà dello score complessivo della squadra salentina. Nel suo bagaglio di esperienza anche 14 partite in competizioni europee per Club, di cui 3 nei preliminari di UEFA Champions League e altrettante (con 1 gol) nei preliminari di UEFA Europa League, più 5 reti in 8 partite di qualificazione alla UEFA Conference League. Fra i riconoscimenti personali spiccano i due titoli di capocannoniere dapprima nel campionato montenegrino e poi nel campionato slovacco. Sei i gol (con due assist) nelle sin qui 27 presenze con la Nazionale montenegrina, nella quale ha esordito il 28 marzo 2022 contro la Grecia.

