Svezia, Andersson: «Kulusevski positivo al covid? Non chiameremo nessuna riserva»

Janne Andersson, ct della Svezia, ha parlato dopo la notizia della positività di Dejan Kulusevski al Covid-19

Brutte notizie per la Svezia: Dejan Kulusevski è risultato positivo al Covid-19 e salterà almeno la prima gara del girone. Il ct Janne Andersson spera di poterlo recuperare almeno per Slovacchia e Polonia. Le sue parole.

«Triste per noi, ma soprattutto per lo stesso Dejan. Non chiameremo nessuna riserva, ma speriamo che Dejan possa rientrare in squadra dopo la partita contro la Spagna» ha affermato Janne Andersson, ct della Nazionale svedese.