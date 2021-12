Kurzawa Lazio, apertura importante da parte del PSG: le ultime

Si accende la pista Kurzawa per la Lazio: il PSG apre non solo al prestito con diritto di riscatto ma anche al pagamento dell’ingaggio

Sta prendendo prepotentemente piede la pista che porta a Kurzawa per quanto riguarda il mercato della Lazio. Le indiscrezioni dei giorni scorsi stanno trovando via via conferma e come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero è arrivata nelle ultime ore un’importante apertura da parte del PSG.

Il club francese non solo avrebbe avallato l’idea della Lazio di prenderlo in prestito con diritto di riscatto ma anche di partecipare al pagamento di parte dell’ingaggio per il primo anno di prestito (Kurzawa guadagna più di quattro milioni di euro netti). Servono delle uscite (Vavro e Muriqi i principali indiziati) ma la strada sembra tracciata, con l’esperto terzino che preferirebbe l’esperienza italiana a quella inglese col Newcastle. Sarri potrebbe presto abbracciare il suo primo rinforzo invernale.