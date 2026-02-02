La cifra è pazzesca, alla Juve non si è mai vista: ufficiale

Una cifra del genere è molto difficile da vedere nel calcio professionistico, eppure è successo veramente.

La Juventus è uno dei club più importanti d’Italia e del mondo. Nonostante le difficoltà che hanno caratterizzato i bianconeri negli ultimi anni, la Vecchia Signora rimane ancora oggi una delle società più apprezzate, acclamate e famose in senso assoluto.

E infatti, facendo parte del vertice assoluto del calcio in generale, anche gli stipendi che si può permettere la Vecchia Signora sono assolutamente importanti e tutt’altro che al ribasso. Eppure, in certi casi, anche all’interno del calcio professionistico possono esserci contratti tutt’altro che inarrivabili.

Lo sa bene Douglas Costa, ex calciatore proprio della Juventus, che di recente è stato autore e protagonista di un accordo che lo riporta a giocare in mezzo al campo, anche se non esattamente guadagnando ciò che invece rappresentava il suo compenso a Torino.

Douglas Costa torna in campo: quanto guadagnerà

Douglas Costa, ex esterno della Juventus, è tornato in campo. Ha scelto di legarsi al Chievo, accettando di venire pagato quanto un impiegato medio italiano. Avete capito bene. Questa decisione ha lasciato a bocca aperta un sacco di appassionati e addetti ai lavori, specialmente considerando le cifre che si aggirano all’interno del mondo del calcio professionistico, e può essere considerata sicuramente una decisione che non ha nulla a che vedere con il guadagno in sé per sé.

Douglas Costa al Chievo Verona (www.calcionews24.com – Instagram pascaldesiato)

Casomai, ha più un valore simbolico, dato che Douglas Costa intende rimettersi in gioco e dimostrare a tutti quanti il suo straordinario valore in mezzo al campo, nonostante siano passati diversi anni dal momento esatto in cui ha lasciato la Juventus. Intende lavorare seriamente, allenarsi con continuità e ritrovare il prima possibile il ritmo partita, e in Serie D ha trovato una realtà che gli consenta di fare tutto questo: il Chievo Verona.

Nei prossimi mesi cercherà di rimettersi in forma, e poi per lui potrebbe aprirsi un nuovo scenario all’interno del calcio, con il possibile approdo all’Al Ittifaq, in cui fra le altre cose si trova in questo preciso momento Mario Balotelli. Douglas Costa non percepisce uno stipendio, ma soltanto un rimborso spese che si attesta sui 30.658 euro, nel rispetto del tetto imposto dalla categoria dilettantistica. Anche i più grandi giocatori a volte scelgono di ripartire dal basso per tentare di ritrovare il proprio apice, e così l’esterno brasiliano vuole fare al Chievo.