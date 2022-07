La Juve pensa a Martial, ma Ten Hag vorrebbe tenerlo

La Juve sulle tracce di Martial del Manchester United, mentre l’allenatore dei Red Devils, Ten Hag, vorrebbe tenerlo in rosa

La Juve pensa a Martial come eventuale alternativa a Morata, ma il tecnico del Manchester United, Ten Hag, vorrebbe avere il francese in rosa per la prossima stagione

Secondo quanto riportato dall BBC, Ten Hag non vorrebbe privarsi del giocatore che dal canto suo, pare essere favorevole ad un trasferimento dopo il prestito al Siviglia.