La Lega Serie A propone: via i razzisti da tutti gli stadi

La Lega Serie A sarebbe pronta a proporre alle società di espellere i razzisti da tutti gli stadi

Come riporta Il Mattino, Paolo Dal Pino – presidente della Serie A – e Luigi De Siervo – amministratore delegato – hanno deciso di attuare la linea dura dopo il caso di razzismo avvenuto al termine di Fiorentina-Napoli. Durante l’assemblea di lega di oggi verrà proposto di estendere l’espulsione dei tifosi razzisti da tutti gli stadi d’Italia una volta scoperto.

Una simile soluzione è già in corso in Premier League, dove vengono colpiti anche i tifosi che insultano sui social network. Al momento questo tipo di espulsione in Italia dipende dai club, mentre la Lega vorrebbe proporre una sanzione simile al Daspo.