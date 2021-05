La rivelazione di Marotta: «Alla Juve buoni rapporti con tutti, tranne che con Paratici»

Giuseppe Marotta ha fatto una rivelazione sul suo rapporto con Fabio Paratici

Sulle pagine di Tuttosport, Beppe Marotta ha parlato dei rapporti con Paratici e di un possibile ritorno alla Juventus. Le sue parole.

PARATICI – «Alla Juve sono rimasto in buoni rapporti con tutti, tranne con Paratici, però la questione è più umana che professionale. Sono un manager abituato ad accettare le scelte della società per la quale lavoro e così è stato in quel settembre del 2018, anche se onestamente non me l’aspettavo».

RITORNO ALLA JUVE – «Lo escludo. È un’eventualità mai presa in considerazione né, tantomeno, mai ho ricevuto richieste da Torino. C’è solo l’Inter».