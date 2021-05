La Roma saluta Juan Jesus: «Grazie per questi anni in giallorosso»

Juan Jesus non ha rinnovato il suo contratto con la Roma. Il club giallorosso lo ha salutato sui social

Juan Jesus e la Roma si dicono addio. Il club giallorosso non ha rinnovato il contratto in scadenza del difensore che lascia quindi la squadra della Capitale dopo cinque anni, a seguito del suo arrivo all’Inter.

Attraverso i propri social, la Roma ha salutato il centrale verdeoro: «Ciao JJ, grazie per questi anni in giallorosso 👏 In bocca al lupo per il futuro!».