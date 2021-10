La Russa sbotta: «Inter-Juve? Furto senza destrezza con l’aiuto dei derubati»

Politico e grande tifoso nerazzurro, Ignazio La Russa è tornato sul rigore assegnato alla Juventus nel match di San Siro contro l’Inter.

RIGORE PER LA JUVENTUS – «Si tratta di un furto senza destrezza con l’aiuto dei derubati. Che sia un furto e’ evidente per il gioco, il risultato e il modo in cui è arrivato. Non è stata colpa della Juventus, stavolta c’è stata una valutazione del Var, neanche dell’arbitro. Quando si ripetono più indizi fanno una prova: l’anno scorso c’è stato un rigore completamente inventato per fare andare la Juve in Champions. Quest’anno invece un rigore cercato con la lente d’ingrandimento. Ci avevano spiegato che se l’arbitro vede l’entità del contrasto, il Var non può intervenire. Perché ieri è successo? Non si fa. Forse quando mancano i colori e ci sono soltanto il bianco e nero le cose non vengono viste bene».