La Sampdoria fa visita al Papa: appuntamento prima della Lazio

La Sampdoria, a distanza di cinque anni, fa nuovamente visita al Papa in Vaticano: appuntamento prima del match contro la Lazio

Per la seconda volta, dopo l’incontro datato 5 novembre 2016, la Sampdoria farà visita a Papa Francesco in Vaticano. L’appuntamento, in assenza di contrordini dell’ultima ora è per venerdì 19 febbraio alla vigilia della partita contro la Lazio.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA SAMPDORIA VAI SU SAMPNEWS24

Il presidente Massimo Ferrero, a quanto afferma il Secolo XIX, è in ottimi rapporti con il Vaticano e proprio a San Pietro è stato battezzato il figlio Oscar dal Cardinale Comastri.