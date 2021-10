La Spagna si schiera contro la Super League: l’annuncio del Governo

La Spagna si è schierata contro il progetto della Super League: l’annuncio ufficiale del Governo

La Spagna ha deciso di schierarsi ufficialmente contro la Super League, il progetto d’elite voluto da Florentino Perez in collaborazione con altri club fondatori che, nel corso degli scorsi mesi, hanno rivisto la loro posizione per non incorrere in sanzioni da parte della UEFA.

Secondo quanto riportato da Iusport, l’avvocatura di Stato ha inviato oggi al Tribunale dell’Unione Europea una dichiarazione d’accusa alla Super League.