L’agente di Elmas spiega l’addio al Napoli: «Con Garcia si aspettava di giocare di più»

George Gardi, agente dell’ex giocatore del Napoli Eljif Elmas, ha parlato a Radio Crc dell’esperienza del macedone in azzurro.

PAROLE – «È stata una scelta condivisa col Napoli. Era il momento di provare una nuova avventura. Voleva avere più minuti ed essere un giocatore più importante, potendo essere più decisivo dopo l’annata importante come quella dell’anno scorso. Ma è sempre stato rispettoso verso i compagni e ha accettato le decisioni tecniche. on Garcia si aspettava di giocare di più. Lui ha più di 50 presenze in Nazionale. Giocava contro l’Inghilterra e poi rientrava a Napoli e si trovava a fare panchina contro squadre di bassa classifica. Ma sempre col massimo rispetto perché ha sempre accettato le decisioni».