Il candidato alla presidenza del Barcellona Joan Laporta ha rilasciato una battuta su Lionel Messi

Joan Laporta, candidato alla presidenza del Barcellona, a due giorni dalle elezioni ha rilasciato un’intervista a L’Esportiu dove ha lanciato una battuta su Lionel Messi e sul futuro già scritto del fuoriclasse argentino.

«Dove si sentirà meglio Messi se non al Barcellona e con me come presidente?». La corsa alla presidenza del Barcellona sembra ormai una sfida a due tra Laporta e Victor Font.