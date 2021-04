Lasagna: «Volevamo vincere a tutti i costi, contento per il gol»

Kevin Lasagna ha parlato ai canali ufficiali del Verona dopo la vittoria dei gialloblù contro il Cagliari. Le sue parole

Kevin Lasagna ha parlato ai canali ufficiali del Verona dopo la vittoria dei gialloblù contro il Cagliari. Le sue parole.

TRE PUNTI – «Volevamo vincere a tutti i costi, eravamo reduci da tre risultati negativi e oggi l’obiettivo erano solo i tre punti. Abbiamo lavorato duramente in queste settimane e quindi vincere con questa grande prestazione di squadra ci carica molto. Il Cagliari ha avuto qualche occasione e forse noi avremmo potuto chiudere il match prima, ma ciò che conta è aver raggiunto la vittoria».

GOL – «Mi è arrivato il pallone e ho avuto la lucidità di guardare il portiere nonostante la stanchezza. Sono molto contento per il gol e soprattutto per come abbiamo reagito da squadra».