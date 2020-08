L’Atalanta carica i tifosi: «Distanti ma uniti anche a Lisbona»

L’Atalanta scalda l’atmosfera in vista dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain, in programma mercoledì 12 agosto (ore 21.00) a Lisbona. Questo il messaggio pubblicato dal club bergamasco su Twitter.

«Noi e voi, in uno dei great moments di questa stagione. In attesa di ritrovarci, #distantimauniti anche a Lisbona».

Noi e voi, in uno dei 𝐆reat 𝐌oments di questa stagione 🙌 In attesa di ritrovarci, #distantimauniti anche a Lisbona 🤝

You and us, one of the 𝐆reat 𝐌oments of this season 🔥 Looking forward to meeting you again, together to Lisbon! 🤝

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) August 9, 2020