Estefi Berardi, giornalista argentina, ha raccontato la crisi che ha avuto Ezequiel Lavezzi prima di essere ricoverato in un centro di salute mentale. Ecco le sue dichiarazioni durante il programma televisivo di Carmen Barbieri.

PAROLE – «Ha cominciato a sentire delle voci, pensando che lo stessero inseguendo. Si è spaventato così tanto che ha afferrato un paio di forbici e ha iniziato a farsi male. La sua famiglia aveva pensato che la cosa migliore fosse portarlo a Buenos Aires con un aereo sanitario, ma una volta arrivati all’aeroporto il Pocho ha dato nuovamente in escandescenze. Per la sicurezza dell’equipaggio, è stato dunque sedato e portato in Argentina. Ha avuto una sorta di crisi mistica: gridava lodi o richieste a Dio».