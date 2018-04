Laxalt alla Roma, trattativa col Genoa ancora viva

Laxalt alla Roma, Bruno Peres al Genoa: la trattativa non è ancora sfumata. Le due società tornano a parlarne

Roma e Genoa si affrontano questa sera allo Stadio Olimpico nel match valido per il turno infrasettimanale della 33esima giornata di Serie A Tim 2017/2018. Le due società, oggi avversarie in campo, potrebbero presto incontrarsi per discutere di calciomercato. Nonostante sia sfumato a gennaio, infatti, l’ipotesi scambio tra Bruno Peres e Laxalt è ancora viva.

I giallorossi vogliono cedere l’ex Torino e avrebbero individuato nell’uruguaiano rossoblù il calciatore giusto per rinforzarsi sulle fasce. La trattativa, dunque, potrebbe presto riaprirsi e questa volta trovare la fumata bianca.