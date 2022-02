ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Problemi in casa Lazio: Cataldi infortunato. Il giocatore sarà difficilmente arruolabile per la sfida contro il Napoli

Brutte notizie per la Lazio e per l’autore del gol last minute contro il Porto in Europa League Danilo Cataldi.

Secondo Il Messaggero, il centrocampista della Lazio si sarebbe stirato. La sua presenza nel big match contro il Napoli è improbabile. Per ogni ulteriore aggiornamento, bisognerà attendere la rifinitura di oggi.