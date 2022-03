Lazio, confronto tra Sarri e Tare a Formello: ecco cosa si sono detti

Penultimo allenamento settimanale per la Lazio: ad inizio seduta colloquio tra Tare e Sarri. Ecco cosa si sono detti i due

La Lazio si è ritrovata in quel di Formello per la penultima seduta settimanale prima del week-end libero concesso da Sarri. Una seduta a ranghi ridotti per via degli 11 nazionali convocati. Ad inizio allenamento, durante le fasi di riscaldamento, c’è stato un colloquio di un quarto d’ora tra il tecnico e Tare.

Una chiacchierata utile per fare il punto della situazione dopo il Derby perso e in vista delle ultime otto giornate di campionato, indispensabili per centrare l’Europa. Per quanto riguarda i singoli, Radu è ancora out per la fascite plantare, proverà tra qualche giorno. Gestione per Cataldi che aveva già saltato la partitella conclusiva a spazi ridotti