Lazio, Correa scalda i motori: quattro gol in amichevole

A Formello va in scena l’ultimo allenamento settimanale della Lazio. Nell’amichevole contro la Primavera, Correa mette a segno 4 gol

La settimana biancoceleste a Formello si chiude con una partitella di un’ora contro la Primavera, in attesa del ritorno dei nazionali e la ripresa vera e propria in vista del match contro lo Spezia. Inzaghi concederà qualche ora di riposo, per poi riprendere lunedì.

PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24

La prima squadra batte 7-2 la squadra di Menichini grazie a un ottimo Correa, autore di 4 gol, le due reti di Lulic e l’autogol di Novella. Per i giovani biancocelesti a segno Castigliani e Czyz.

Si rivede in campo Luis Alberto, reduce da qualche giorno di gestione, e Patric. Ancora ai box Fares e Luiz Felipe, a riposo invece Caicedo ed Escalante.