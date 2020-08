La Lazio deve alzare l’offerta all’Hellas Verona per battere la concorrenza dell’Inter e strappare Marash Kumbulla

La Lazio confida nella buona riuscita dell’operazione con l’Hellas Verona che porterebbe il difensore Marash Kumbulla in biancoceleste.

Come riportato dal Corriere dello Sport, i contatti restano intensi tra le parti ma non è ancora stata raggiunta un’intesa economica. Non bastano i 17 milioni di euro più il cartellino di André Anderson per superare l’offerta dell’Inter.