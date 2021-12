Lazio, i tifosi chiedono l’addio di Acerbi: già pronto il sostituto

Calciomercato Lazio: i tifosi chiedono a gran voce l’addio di Acerbi e i biancocelesti avrebbero già in mente il possibile sostituto

Francesco Acerbi potrebbe salutare la Lazio nella sessione di calciomercato invernale, a causa dell’atteggiamento dei tifosi biancocelesti che ne stanno chiedendo a gran voce l’addio.

E il presidente Lotito, come riferisce Quotidiano.net, avrebbe già in mente il nome di un suo possibile sostituto: l’ormai ex Cagliari Diego Godin.